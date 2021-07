FATF पर पाकिस्तान के समर्थन में आया अमेरिका, क्या अफगानिस्तान के लिए खेला डिप्लोमेटिक दांव?

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जुलाई 20: एफएटीएफ पर पाकिस्तान के पक्ष में अमेरिका का बड़ा बयान आया है। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा उठाए गये कदमों की सराहना की है और कहा है कि पाकिस्तान ने एफएटीएफ द्वारा दिए गये शर्तों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और अमेरिका उन कदमों की तारीफ करता है।

चीन ने किया तालिबान के समर्थन का ऐलान, ग्लोबल टाइम्स ने कहा- तालिबान को दुश्मन बनाना हित में नहीं

English summary

The US has given a statement in support of Pakistan on FATF and said that it appreciates Pakistan's work towards fulfilling the conditions of FATF.