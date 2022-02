हवा में लीजिए सेक्स-रोमांस का आनंद, इस एयरलाइंस कंपनी ने निकाला कमाल का ऑफर, लगेंगे चंद हजार

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, फरवरी 08: दुनिया में अलग अलग अंदाज में इश्क और रोमांस करने का ख्वाब कई लोग देखते हैं और कई लोग अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए किसी भी हद से गुजर जाते हैं। लेकिन, अगर आपका सपना हवा में इश्क करने का है, जमीन से हजारों फीट की ऊंचाई पर सेक्स करने का है, तो फिर आपके लिए अमेरिका की एक एयरलाइंस कंपनी ने अनोखा ऑफर निकाला है।

किराए पर विमान लेकर महिला ने बॉयफ्रेंड से बनाए संबंध, 'Mile High Club' का सदस्य बनने की सनक

English summary

To romance at a height of thousands of feet in the air, 'Love Cloud' airline company has come up with a unique offer.