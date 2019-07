अमरीका और ईरान में फिर तनातनी, ड्रोन मार गिराने का दावा

International

bbc-BBC Hindi

अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ़ हॉरमुज़ में ईरान के एक ड्रोन को मार गिराया है.

उन्होंने कहा कि जंगी जहाज़ यूएसएस बॉक्सर ने गुरुवार को 'रक्षात्मक कार्रवाई' तब की जब ड्रोन, जहाज़ के करीब़ 900 मीटर के दायरे में आ गया था.

वहीं ईरान का कहना है कि उसे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है.

जून महीने में ईरान ने एक अमरीकी सैन्य ड्रोन को इसी इलाक़े में निशाना बनाया था. इससे पहले ईरान ने कहा था कि रविवार को उसने खाड़ी में एक विदेशी टैंकर और उसके 12 क्रू सदस्यों को हिरासत में लिया. ईरान ने इस टैंकर को लेकर आरोप लगाया कि टैंकर ईंधन की स्मगलिंग कर रहा था.

बीते कुछ वक़्त से अमरीका, ईरान पर आरोप लगाता रहा है कि उसने प्रमुख जलमार्ग से गुज़र रहे कई टैंकरों पर हमला किया. अमरीका का कहना है कि ईरान ने मई के बाद जल यातायात मार्ग पर कई विदेशी तेल टैंकरों को निशाना बनाया. हालांकि ईरान इस तरह के किसी भी आरोप को सही नहीं बताता.

लेकिन हाल में हुए इस हमले से दोनों क्षेत्रों में सैन्य संघर्ष की आशंका बढ़ती हुई दिख रही है.

अमरीका और ईरान ने इस हमले के बारे में क्या कुछ कहा?

व्हाइट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा, " मैं आप सभी को स्ट्रेट ऑफ़ हॉरमुज़ में अमरीकी युद्ध पोत यूएसएस बॉक्सर की कार्रवाई से अवगत कराना चाहता हूं."

उन्होंने कहा "यूएसएस बॉक्सर ने स्ट्रेट ऑफ़ हॉरमुज़ में एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया. यह ड्रोन जहाज़ के बेहद क़रीब आ गया था. उसे कई संकेत भेजे गए लेकिन सभी की अनदेखी की गई. वो क़रीब 900 मीटर की दूरी पर था जिससे जहाज़ और जहाज़ पर मौजूद क्रू की सुरक्षा को ख़तरा हो सकता था. जिसके बाद ड्रोन को तुरंत ही नष्ट कर दिया गया."

अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर किसी विदेशी टैंकर या जहाज़ के ख़िलाफ़ ईरान की कार्रवाई का यह सबसे ताज़ा उदाहरण है. अमरीका अपने कर्मियों, सुविधाओं और हितों के बचाव का अधिकार रखता है और ये सुरक्षात्मक कार्रवाई इसीलिए की गई.

न्यूयॉर्क टाइम्स ने रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से लिखा है कि ईरान के इस ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग उपकरण का इस्तेमाल करके गिराया गया.

वहीं ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमरीका के इन तमाम दावों को सिरे से ख़ारिज किया है.

19 जुलाई को विदेश उप मंत्री अब्बास अराक़ची ने एक ट्वीट किया. एक ओर जहां अमरीका दावा कर रहा है कि उसने ईरान के ड्रोन को मार गिराया है वहीं विदेश उप मंत्री का कहना है कि शायद अमरीका ने ग़लती से ख़ुद के ही ड्रोन को मार दिया है.

We have not lost any drone in the Strait of Hormuz nor anywhere else. I am worried that USS Boxer has shot down their own UAS by mistake!