इस महीने दुनिया की आबादी 8 अरब हो जाएगी, चीन से आगे निकलेगा भारत

oi-Artesh Kumar

दुनिया में बढ़ती महंगाई के बीच आबादी (Population) भी लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक आने वाले 15 नवंबर को दुनिया की आबादी 8 अरब को पार कर जाएगी। यह 1950 में 2.5 अरब की जनसंख्या का तीन गुना है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग ने कहा है कि आने वाले दशको में भी जनसंख्या वृद्धि जारी रहेगी। वहीं, जीवन प्रत्याशा ( Life Expectancy) 2050 तक बढ़कर औसतन 77.2 वर्ष की हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रेचल स्नो ने बताया कि, 1960 के दशक में आबादी बढ़ने की रफ्तार चरम पर थी जो 2020 में एक फीसदी तक नाटकीय रूप से नीचे आ गई।

English summary

The UN Population Division estimates that the number of humans on Earth will grow to eight billion on November 15, more than three times higher than the 2.5 billion global headcount in 1950.