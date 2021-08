UN रिपोर्ट में दावा, विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं इंसान, भारत में भी होगी बर्बादी, 2040 है बचने की सीमा रेखा

International

नई दिल्ली, अगस्त 09: यूनाइटेड नेशंस ने विश्व के मौसम और वातावरण को लेकर धमाकेदार रिपोर्ट जारी कर दी है और इस रिपोर्ट के आने के बाद विश्व की तमाम सरकारों के पैरों तले जमीन खिसक जाना तय माना जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि इंसानों ने अंधाधुंध विकास करते हुए अपने सिर पर विनाश के बादल को बुला लिया है। यूनाइटेड नेशंस ने साफ तौर पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विश्व के हर हिस्से पर ग्लोबल वॉर्मिंग का प्रभाव पड़ेगा। वहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी साइंटिस्ट ने कहा है कि इसका असर सबसे ज्यादा एशिया महाद्वीप पड़ पड़ने वाला है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि 2040 तक वैश्विक तापमान में 1.25 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होगा, जो इस धरती की स्थिति को बिगाड़ने के लिए काफी है।

The United Nations has released a report on climate change today, which was awaited globally. This report has been prepared by 200 top scientists of the world.