इंजेक्शन लेकर इंस्टाग्राम मॉडल ने बदला था चेहरे का हुलिया, अब ब्रेस्ट बढ़ाने के लिए करवाएगी सर्जरी

oi-Abhijat Shekhar

यूक्रेन, मई 24: इंस्टाग्राम पर चर्चित यूक्रेन की मॉडल, जिसे इंस्टाग्राम फिल्टर के व्यसन का शिकार थी, उसने पहले विश्व का सबसे बड़ा गाल बनाने के लिए इंजेक्शन लिया और अब वो मॉडल अपना ब्रेस्ट साइज बढ़ाने के लिए ऑपरेशन करवाने जा रही है। यूक्रेन की रहने वाली इस मॉडल का नाम है अनास्तासिया पोक्रेशचुक, जिन्होंने अपना ब्रेस्ट साइज बढ़ाने के लिए सर्जरी करवाने का फैसला किया है। अनास्तासिया पोक्रेशचुक की उम्र 32 साल है और वो यूक्रेन की एक इंस्टाग्राम मॉडल हैं और उन्होंने करीब डेढ़ लाख रुपये का इंजेक्शन लेकर अपने चेहरे का ये हाल कर लिया था और अब उन्होंने कहा है कि वो ब्रेस्ट साइज बढ़ाने के लिए सर्जरी करवाने का फैसला किया है।

English summary

Anastasiia Pokreshchuk hopes to get even more surgical treatments to enhance her figure, Told fans she wants breast implants and liposuction to get fat injected into her posterior.