क्या हुआ जब दो पाकिस्तानी गलती से पार कर गये बॉर्डर?

Abhijat Shekhar

पंजाब, मई 23: भारत-पाकिस्तान के बॉर्डर पर वैसे तो काफी ज्यादा सुरक्षा होती है लेकिन बावजूद इसके कई लोग गलती से इधर-उधर हो जाते हैं। कई पाकिस्तानी नागरिक गलती से भारत पहुंच जाते हैं तो कई भारतीय नागरिग भी गलती से पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं। शनिवार को भी दो पाकिस्तानी नागरिक गलती से भारत की सीमा में प्रवेश कर गये और भारतीय सीमा में दाखिल होते ही बीएसएफ ने उन्हें पकड़ लिया।

भारत पहुंचे दो पाकिस्तानी

रिपोर्ट के मुताबिक दो पाकिस्तानी नागरिक शनिवार को बॉर्डर पार कर भारत की सीमा रेखा में आ गये और बॉर्डर क्रॉस करते ही वो बीएसएफ के हत्थे चढ़ गये। दोनों पाकिस्तानी नागरिकों से बीएसएफ के जवानों ने पूछताछ करनी शुरू कर दी। जिसमें पता चला कि दोनों पाकिस्तानी नागरिक गलती से बॉर्डर पार कर भारत आ गये हैं। उनका मकसद कुछ और नहीं था। बीएसफ की टीम को दोनों पाकिस्तानी नागरिकों के पास से कुछ भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला, जिसके बाद दोनों पाकिस्तानी नागरिकों को बीएसएफ ने मानवता के आधार पर पाकिस्तानी सैनिकों के हवाले कर दिया।

