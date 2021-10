फिर से गुलजार हो रहा है पर्यटन उद्योग, जानिए किन-किन देशों में जा सकते हैं भारतीय और क्या हैं नियम?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अक्टूबर 16: कोरोनोवायरस महामारी के बाद दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध लगने के करीब दो साल बाद एक बार फिर से दुनिया ने विदेशी पर्यटकों के लिए अपने अपने घर के दरवाजों को खोलना शुरू कर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम सहित कई देश सावधानी से दुनिया भर के पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं खोल रहे हैं। महीनों के प्रतिबंध ने अर्थव्यवस्थाओं पर कहर बरपाया है, खासकर उन इंडस्ट्री पर, जो मुख्य रूप से पर्यटन पर निर्भर हैं। ऐसे में आईये जानते हैं, कि भारत के लिए किन देशों ने अपने अपने दरवाजे खोले है और भारतीय पर्यटकों को यात्रा करने से पहले किन बातों को जान लेना चाहिए।

इमरान सरकार ने अवाम की पीठ पर मारा महंगाई का चाबुक, पाकिस्तान में पेट्रोल 10 रुपये, डीजल 12 रुपये महंगा

English summary

With the control of Kovid-19, the tourism industry has started buzzing once again. Know in which countries Indians can go and in which countries what are the rules for Indians.