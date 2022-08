तालिबान ने लगाई गुहार, कहा, अपने प्रोजेक्ट पूरे करे भारत, 'नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा'

International

oi-Artesh Kumar

काबुल, 15 अगस्त : अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद भारत के लिए राजनीतिक तौर पर वहां की परिस्थितियां बदली हैं। हालांकि, भारत अफगानिस्तान को अपना पड़ोसी मुल्क मानता है इस लिहाज से वह,काबुल की जनता का हमेशा ध्यान रखता है। इन सबके बीच तालिबान ने भारत से अफगानिस्तान में शुरू की गई शहतूत बांध समेत अन्य विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कहा है। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने दी है।

English summary

THE TALIBAN regime in Afghanistan has asked India to complete the development projects it had started in that country, Foreign Ministry spokesman Abdul Qahar Balkhi said on Sunday.