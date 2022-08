क्या ‘सैटेनिक वर्सेज’ है असली जड़? जानें खुमैनी के 'फतवा' का सच, क्यों चर्चा में है ईरान?

International

oi-Artesh Kumar

तेहरान/न्यूयॉर्क : मशहूर लेखक सलमान रुश्दी पर अमेरिका में एक शख्स ने हमला कर देता है। इसके बाद उन्हें गंभीर हालत में न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इन सबके बीच दुनिया को ईरान की याद आ जाती है। इसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन से लेकर कई ताकतवर देश सलमान रुश्दी के समर्थन में आगे आ गए। रुश्दी पर हमला क्यों हुआ। क्या है ईरान का सच? इसके लिए हमें 33 साल पीछे जाना होगा और वहीं से हमें सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आखिर दुनिया के मशहूर लेखक ने 1988 में ऐसा क्या लिख दिया था कि, ईरान को आगे आना पड़ गया था।

English summary

Friday's knife attack on Salman Rushdie comes more than 33 years after the fatwa against him by Iran's supreme leader Ayatollah Ruhollah Khomeini, in which he sentenced him to death.