तो इस काम के लिए एलन मस्क ने रखा है 'सीक्रेट' इंस्टाग्राम अकाउंट, सुनकर चौंक जाएंगे आप

न्यूयॉर्क, 10 अगस्त: टेस्ला के सीईओ एलन मस्क किसी ना किसी विषय और विवाद को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। साथ ही वे सबसे अधिक फॉलो की जाने वाली सार्वजनिक हस्तियों में से एक हैं। मस्क कभी अपनी गर्लफ्रेंड कभी परिवार तो कभी ट्विटर डील को लेकर मीडिया के फ्रंट पेज पर बने रहते हैं। हालांकि, इस बार टेस्ला सीईओ अपने एक सीक्रेट इंस्टाग्राम अकाउंट को लेकर चर्चा में हैं।

English summary

Elon Musk, the CEO of Tesla and one of the most popular public figures, has acknowledged having a secret Instagram account. Ironically, Musk has 102.9 million Twitter followers while only having 54 followers on his personal Instagram account. During a podcast interview with the NELK lads, Musk discussed a variety of topics, including aliens and his failed Twitter venture. When the debate finally turned to social media, Musk acknowledged having an Instagram account that is hidden from his Twitter followers.