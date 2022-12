कौन हैं ऑस्कर विजेता एक्ट्रेस तारानेह अलीदूस्ती, जिन्हें ईरान में कठोर सजा देने की चल रही तैयारी?

ईरान में 17 सितंबर से विरोध प्रदर्शन की खबरें आनी शुरू हुई थी और अभी तक करीब साढ़े 18 हजार प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार गया है। इस्लामी सरकार को अब अपनी सत्ता की कुर्सी हिलती हुई दिखाई दे रही है।

Taraneh Alidoosti Iran: ईरान में 17 सितंबर से हिजाब के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन लगातार तीसरे महीने प्रवेश कर चुका है और 500 प्रदर्शनकारियों की जान जाने के बाद भी प्रदर्शनकारियों में जोश बरकरार है । ईरान में हजारों प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ पिछले करीब 3 महीने से खड़े हैं, जबकि करीब 18 हजार प्रदर्शनकारी जेल में बंद किए जा चुके हैं। हिजाब के खिलाफ महिलाएं पिछले तीन महीने से इस्लामिक सरकार के खिलाफ डटी हुई हैं, भले ही उनके कई साथियों को ईरान की इस्लामिक सरकार ने सरेआम फांसी से क्या ना लटका दिया हो। अब ईरान की सरकार ने हॉलीवुड फिल्म की प्रसिद्ध अभिनेत्री और ऑस्कर अवार्ड विजेता तरानेह अलीदूस्ती को गिरफ्तार कर लिया है और तरानेह अलीदूस्ती को खौफनाक सजा देकर देश के तमाम प्रदर्शनकारियों के लिए एक उदाहरण सेट करने की कोशिश में है।

