तालिबान ने मौलवियों से मांगी 15 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों की लिस्ट, लड़ाकों से कराएगा निकाह

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, जुलाई 17: अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए तालिबान पूरी ताकत लगा रहा है और लगातार अफगान सुरक्षा बलों के साथ उसकी लड़ाई हो रही है और इन सबके बीच तालिबान ने अपने जंग को अल्लाह का पाक काम बताया है। तालिबान ने कहा है कि वो अल्लाह का नेक काम कर रहा है, लिहाजा अफगानिस्तान के लोग अल्लाह के काम के वास्ते उसके साथ आएं और अपने घर की बेटियों को अल्लाह के काम में लगाने के लिए तालिबान के हवाले कर दें। तालिबान ने जिन इलाकों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, उन इलाकों के मौलवियों के लिए तालिबान ने नया फरमान जारी किया है।

English summary

The Taliban has ordered imams and clerics to hand over a list of girls above the age of 15 and widows below the age of 45.