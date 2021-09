तालिबान लागू करेगा क्रूर कानून, मंत्री मुल्ला नूरुद्दीन ने कहा- कुरान के मुताबिक हाथ काटना बेहद जरूरी

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, सितंबर 24: तालिबान की स्थापना करने वाले संस्थापकों में एक संस्थापक ने इस्लाम की अजीबोगरीब व्याख्या कर लगता है इस्लाम को बदनाम करने की 'सुपारी' ले चुका है। तालिबान ने कहा है कि वो पुराने तरीके से ही सजा देगा, जिसमें महिलाओं को पत्थर मारना और चोरी करने पर हाथ काट देना शामिल है। तालिबान के संस्थापक ने कहा है कि हाथ काटना बेहद जरूरी है। तालिबान के इस बयान के बाद अब इसमें कोई शक नहीं रह गया है कि ये आतंकवादी संगठन बिल्कुल भी नहीं बदला है।

The Taliban has said that strict Islamic law will be implemented in Afghanistan and that according to the Quran, cutting off hands is extremely important.