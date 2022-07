तालिबान राज में क्रूरता की सारी हदें पार, नहर में मिले 100 से अधिक शव, अफगान नागरिक हो रहे गायब

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क/काबुल 7 जुलाई : अफगानिस्तान में तालिबान शासन (Taliban Govt. in Afghanistan) आने के बाद से देश की स्थिति चरमरा गई है। काबुल की धरती पर मानवाधिकार शब्द किताब के किसी पन्ने में दफन होकर रह गई है। ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW- Human Rights Watch)) के मुताबिक, एक जांच से पता चला है कि, वहां 100 से अधिक शवों को अफगानिस्तान के नंगरहार में स्थित एक नहर में फेंक दिया गया था। एचआरडब्ल्यू का आगे कहना है कि, तालिबान सुरक्षा बल लोगों के मानव अधिकारों का हनन करते हुए आम आदमी पर आतंकवादियों को आश्रय देने, उन्हें समर्थन करने का आरोप लगाकर जबरन गायब कर दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक फर्जी जांच के दौरान तालिबान के सैनिक लोगों का शोषण भी करते हैं।

English summary

With one investigation revealing that over 100 bodies had been dumped in an emptied canal in Nangarhar, Afghanistan, Human Rights Watch (HRW), said Taliban security forces are carrying out abusive search operations where they execute and forcibly disappear residents they accuse of sheltering or supporting militants.