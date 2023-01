प्रिंस हैरी को तालिबानी नेता ने खूब सुनाई खरी-खोटी, 25 आतंकियों को मारने की बात कबूली थी!

प्रिंस हैरी ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने 25 तालिबानी आतंकी मारे थे। उनके इस खुलासे के बाद तालिबान भड़क गया है। तालिबान नेता अनस हक्कानी ने प्रिंस हैरी को खूब खरी-खोटी सुनाई है।

International

oi-Sanjay Kumar Jha

Image: twitter/@AnasHaqqani313

ब्रिटेन के प्रिंस हैरी की आत्मकथा 10 जनवरी को आने वाली है लेकिन इसके कुछ अंश मीडिया में पहले ही लीक हो चुके हैं। इनसे निकल कर जो कहानियां सामने आई हैं उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। अपनी किताब में प्रिंस हैरी ने कई खुलासे किए हैं जिसमें से एक खुलासा अफगानिस्तान को लेकर भी है। प्रिंस हैरी ने ये स्वीकार किया है कि अफगानिस्तान में बतौर सैनिक तैनाती के दौरान उन्होंने 25 तालिबानियों को मारा था। इस खुलासे के बाद प्रिंस हैरी न सिर्फ ब्रिटेन में घिर गए हैं बल्कि तालिबानी नेताओं के निशाने पर भी आ गए हैं।

प्रिंस हैरी ने क्या लिखा?



अपनी किताब 'स्पेयर' में प्रिंस हैरी ने लिखा है कि साल 2012 में हेलमंड प्रांत में अपाचे हेलीकॉप्टर्स उड़ा रहे थे। प्रिंस हैरी ने कहा कि इस दौरान उन्होंने कई तालिबान लड़कों को मार गिराया था। प्रिंस ने लिखा है कि कैंप बेस्टन स्थित बेस में वापस लौटने के बाद उन्होंने इस घटना का वीडियो फिर से देखा था। गौरतलब है कि बंदूकों के अगले हिस्से में कैमरे लगे होते थे, जिसमें वह सबकुछ रिकॉर्ड होता था, जो सिपाही करता था। प्रिंस हैरी ने लिखा कि अगर मैं बात करूं तो मैंने 25 तालिबानी मारे थे। यह संख्या मेरे लिए थोड़ा संतोष देने वाली है। प्रिंस ने तालिबानियों की हत्या को युद्ध के दौरान बोर्ड से "शतरंज के गोटियां उठा लेने" के रूप में वर्णित किया है।

'वो शतरंज के मोहरे नहीं, इंसान थे'



प्रिंस हैरी के इस खुलासे के बाद तालिबान भड़क गया है। तालिबान नेता अनस हक्कानी ने प्रिंस हैरी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने प्रिंस हैरी की यह कहते हुए निंदा की है कि उन्होंने बोर्ड पर "शतरंज के टुकड़े" नहीं चुने थे बल्कि जमीन पर इंसानों को मार डाला था। अनीस हक्कानी ने ट्विटर पर इस किताब की तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, "मि. हैरी! जिन्हें तुमने मारा, वे शतरंज के मोहरे नहीं थे, वे इंसान थे। उनके परिवार थे जो उनकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे।" अनस हक्कानी ने आगे लिखा है, "अफगानों के हत्यारों में से बहुत से लोगों के पास अपनी अंतरात्मा को प्रकट करने और अपने युद्ध अपराधों को स्वीकार करने की शालीनता नहीं है"।

मानवता के इतिहास में किया जाएगा याद



हक्कानी ने आगे लिखा है, "सच तो वही है जो तुमने कहा है। हमारे भोले-भाले लोग आपके सैनिकों, सेना और राजनीतिक नेताओं के लिए शतरंज के मोहरे थे। फिर भी, तुम सफेद और काले 'स्क्वायर' के उस 'खेल' में हार गए।" अनस हक्कानी ने आगे कहा, "उन्हें उम्मीद नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आपको बुलाएगा या मानवाधिकार कार्यकर्ता आपकी निंदा करेंगे, क्योंकि वे आपके लिए बहरे और अंधे हैं।" इसके साथ ही हक्कानी ने लिखा है, "लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इन अत्याचारों को मानवता के इतिहास में याद किया जाएगा।"

पूर्व कर्नल ने भी की निंदा



ब्रिटिश सेना के पूर्व कर्नल रिचर्ड केंप ने कहा कि प्रिंस ने जिस तरह से ऐसा कहा है, उससे लगता है कि वह तालिबान के लोगों को इंसान की नजर से नहीं देखते। जबकि ब्रिटिश सेना प्रिंस समेत अपने तमाम सैनिकों को दुश्मनों में भी इंसान देखने की ट्रेनिंग देती है। यह सच्चाई से बहुत ज्यादा दूर है। केंप ने आगे कहा कि प्रिंस हैरी के इस रहस्योद्घाटन के बाद से उनके लिए खतरा बढ़ गया है। अब कई सारे आतंकी उनसे बदला लेने की सोचेंगे। उन्होंने कहा कि उनके खुलासे से अब उनकी ही निजी सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। सच तो ये है कि इस बार उन्होंने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है।

प्रिंस ने और भी कई खुलासे किए

प्रिंस हैरी ने अपनी किताब में और भी कई खुलासे किए हैं। प्रिंस हैरी अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने 17 साल की उम्र में अपने से बड़ी महिला के साथ पहली बार संबंध बनाया था। प्रिंस हैरी ने ऑटोबायोग्राफी में यह भी कहा है कि वो गांजा, कोकिन, मैजिक मशरूम और लाफिंग गैस का भी इस्तेमाल किया करते थे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि पिछले साल उनकी दादी क्वीन एलिजाबेथ के निधन के बारे में उन्हें मीडिया के जरिए पता चला था। इस बारे में उन्हें परिवार के किसी भी सदस्य ने नहीं बताया था।

1/3- Mr. Harry! The ones you killed were not chess pieces, they were humans; they had families who were waiting for their return. Among the killers of Afghans, not many have your decency to reveal their conscience and confess to their war crimes. pic.twitter.com/zjDwoDmCN1