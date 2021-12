इस देश ने दी सुसाइड मशीन को मंजूरी, कहा- 'बिना दर्द के एक मिनट में छोड़ सकते हो प्राण'

International

oi-Abhijat Shekhar

ज्यूरिख, दिसंबर 07: स्विटजरलैंड में 'सुसाइड मशीन' के इस्तेमाल को सरकार की तरफ से कानूनी मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद अब इस मशीन का इस्तेमाल कर कोई शख्स सिर्फ एक मिनट में अपने प्राण का त्याग कर सकेगा। इस मशीन की सबसे खास बात ये है कि, इस मशीन का इस्तेमाल कर आत्महत्या करने वालों को जरा भी दर्द का अहसास नहीं होगा और उसकी मौत भी हो जाएगी। वहीं, इस मशीन के इस्तेमाल को सरकार की तरफ से इजाजत मिलने के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं।

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर रूसी मीडिया का विश्लेषण...कैसा हो भारत-रूस संबंध ?

English summary

The Switzerland Government has legally recognized the suicide machine, after which the heavy debate has started over the whole country.