इराक में श्रीलंका जैसे हालात, मुक्तदा अल-सदर के समर्थकों का 'हल्ला बोल', जानें पूरा मामला

International

oi-Artesh Kumar

बगदाद, 30 जुलाई : इराकी प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर प्रभावशाली शिया नेता मुक्तदा अल-सदर के समर्थन में इराक की संसद पर धावा बोल दिया है। प्रदर्शनकारी ईरान समर्थित पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री के लिए पूर्व मंत्री और पूर्व प्रांतीय गवर्नर मोहम्मद शिया अल-सुदानी की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं (supporters of Shia leader Muqtada al-Sadr storm iraqi parliament for second time in a week)। बता दें कि, यह हफ्ते में दूसरी बार है जब मुक्तदा के समर्थकों ने संसद का उल्लघंन करते हुए विधायी निकाय पर दावा बोल दिया है। इस कारण प्रधानमंत्री को नामित करने के लिए बुलाए गए सत्र प्रभावित हुआ। इस वजह से नए पीएम को लेकर आज भी कोई फैसला नहीं हो सका।

English summary

Iraqi protesters have once again breached Iraq’s parliament in a show of support for influential Shia leader Muqtada al-Sadr, days after they stormed the legislative body and suspended a session to nominate a new prime minister.