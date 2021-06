चमत्कार: मंगल ग्रह पर बच्चे पैदा कर सकेगा इंसान! चूहों के स्पर्म पर अंतरिक्ष में किया गया रिसर्च कामयाब

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जून 13: मंगल ग्रह पर जिंदगी बसाने के लिए इंसान लगातर हाथ-पैर मार रहे हैं और दर्जनों रिसर्च लगातार किए जा रहे हैं। दुनियाभर के सैकड़ों वैज्ञानिक दिन-रात काम कर रहे हैं, ताकि पृथ्वी से बाहर जीवन बसाया जाए। इसी बीच वैज्ञानिकों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। जापान के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में चूहों पर एक बेहद महत्वपूर्ण रिसर्च किया है, जो कामयाब रहा है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि मंगल ग्रह पर स्पर्म 200 सालों तक जिंदा रह सकता है। दरअसल, वैज्ञानिकों का अब तक सोचना था कि स्पेस में रेडिएशन की वजह से इंसानी वीर्य खराब हो सकता है लेकिन चूहों पर किए गये रिसर्च ने वैज्ञानिकों को उत्साहित कर दिया है।

खतरे की घंटी: टूटने के कगार पर 180 लाख करोड़ टन वजनी बर्फ का हिस्सा, अंटार्कटिक के लिए चेतावनी जारी

English summary

Great success has been achieved in saving human life on Mars. The sperms of rats kept in space for 6 years were not spoiled by radiation and new babies were born from them.