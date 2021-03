मोदी सरकार ने 33% कम खरीदे हथियार, रूस-अमेरिका नहीं रहे पहली पंसद, फ्रांस-इजरायरल को तगड़ा फायदा, देखिए लिस्ट

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली: एक वक्त था जब दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में भारत आगे की पंक्ति में शुमार होता था। लेकिन, पिछले कुछ सालों में भारत ने हथियारों की खरीददारी काफी कर दी है। SIPRI की एक रिपोर्ट के मुताबि मोदी सरकार ने हथियारों की खरीदादारी में 33 फीसदी से ज्यादा कमी कर दी है। हालांकि, इसी में अनुमान ये भी लगाया गया है कि आने वाले 5 सालों में फिर से भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में शुमार हो सकता है।

Who were the five largest arms importers in 2016–20?

1. Saudi Arabia🇸🇦

2. India🇮🇳

3. Egypt🇪🇬

4. Australia🇦🇺

5. China🇨🇳

Together they received 36% of all imports of major arms. More on the trends in global #ArmsTransfers in SIPRI's latest Fact Sheet ➡️ https://t.co/BB58WkqudA pic.twitter.com/WIAGf5GtKg