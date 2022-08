Afghanistan में चलने लगे सीक्रेट स्कूल, जानिए तालिबान को 'धोखा' देकर कैसे पढ़ती है लड़कियां?

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 09: अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार ने लड़कियों की पढ़ाई-लिखाई पर बैन लगा दिया है, लेकिन तालिबान राज के अंदर सीक्रेट स्कूल चल रहे हैं, जहां लड़कियां तालीन हासिल करती हैं। ऐसी ही एक लड़की हैं नफीसा, जिन्होंने तालिबान में शामिल अपने भाई की नजरों से बचकर सीक्रेट स्कूल जाना शुरू कर दिया है, जहां शायद ही कभी तालिबान पहुंच पाए। एक साल पहले तालिबान के सत्ता में आने के बाद से नफीसा जैसी हजारों लड़कियों और युवतियों की पढ़ाई-लिखाई बंद हो गई है, लेकिन सीखने की ललक अभी भी उनमें कम नहीं हुई है।

English summary

Secret schools have opened in many areas of Afghanistan, about which the Taliban do not know anything.