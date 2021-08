वैज्ञानिकों ने खोजा करोड़ों साल पुराना दुर्लभ 'एलियंस' का 'खजाना', गुप्त संसार में दफ्न थे लाखों जीव

International

oi-Abhijat Shekhar

लंदन, अगस्त 02: ब्रिटिश नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के वैज्ञानिकों की एक टीम ने करोड़ों साल पुराने बेहद दुर्लभ 'खजाना' धरती के अंदर से खोजने में कामयाबी हासिल की है। वैज्ञानिकों की ये उपलब्ध काफी बड़ी बताई जा रही है। वैज्ञानिकों के लिए इस 'खजाने' को खोजना और धरती से बाहर निकालना कतई आसान नहीं था, लेकिन जैसे ही ये दुर्लभ 'खजाना' धरती की गोद से मिला, ठीक वैसे ही वैज्ञानिक उछल पड़े। ब्रिटे के कॉस्वल्ड्स क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने इस दुर्लभ 'खजाने' को खोजने में कामयाबी हासिल की है।

English summary

Scientists in the United Kingdom have managed to find hundreds of millions of years old fossils buried under the earth. It is a quest to find a rare treasure.