अफगानिस्तान सीमा पर भारी फोर्स और टैंकों के साथ पहुंचा रूस, क्या तालिबान पर करेगा आक्रमण?

मॉस्को, जुलाई 20: एक तरफ अफगानिस्तान में लगातार तालिबान पांव पसार रहा है तो दूसरी तरफ रूस अपनी विशाल फौज के साथ अफगानिस्तान की सीमा पर आ पहुंचा है। राजधानी काबुल में आज राष्ट्रपति भवन पर रॉकेट हमला करने वाले तालिबान के खिलाफ 6 देशों ने एक ग्रुप का निर्माण किया है, जिसे अमेरिका लीड कर रहा है। हालांकि, इस ग्रुप का हिस्सा रूस तो नहीं है, लेकिन रूस का दोस्त देश इस ग्रुप में शामिल है। लिहाजा माना जा रहा है कि अपने दोस्त की मदद के लिए रूस ने विशाल फौज को भारी गोला-बारूद और टैंकों को भेजा है।

Russia has sent a huge army and cannon to the border of Afghanistan, is Russia going to attack the Taliban?