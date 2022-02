रूस-यूक्रेन युद्ध: पारले प्रोडक्ट की कीमतों में भारी उछाल की आशंका ? जानिए कंपनी ने क्या कहा

International

मुंबई, 25 फरवरी: रूस-यूक्रेन युद्ध के जिन प्रभावों की आशंका थी, वह सच साबित होने लगी है। इसकी मार कीमतों पर पड़ सकती है। दुनियाभर में खाने-पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं। अगर देश की बात करें तो कच्चे माल की कीमतों में इजाफे से फूड प्रोडक्ट के दाम बढ़ने के आसार नजर आने लगे हैं। बिस्कुट जैसे फूड प्रोडक्ट बनाने वाली बड़ी कंपनी पारले के बड़े अधिकारी ने बताया है कि बाजार पर किस तरह का दबाव बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में उनके प्रोडक्ट की कीमतों पर क्या असर पड़ने की आशंका है।

Russia-Ukraine war:Parle company has said that due to the ongoing war, the prices of raw materials such as wheat and palm oil may increase further, which will increase the cost and then there will be pressure to increase the prices