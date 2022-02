रूस-यूक्रेन संकट के बीच भारत कैसे बनाए बैलेंस? दोस्त रूस, पार्टनर अमेरिका- किसे चुने मोदी सरकार?

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को/कीव/वॉशिंगटन/नई दिल्ली, फरवरी 25: यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच गुरुवार देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन कॉल में "हिंसा की तत्काल समाप्ति" की अपील की और राजनयिक वार्ता और डिप्लोमेटिक रास्ते पर लौटने के लिए सभी पक्षों से ठोस प्रयास करने का आह्वान किया। भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, कि उन्होंने अपना "लंबे समय से दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि रूस और नाटो समूह के बीच मतभेदों को केवल ईमानदार और ईमानदार बातचीत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है"। लेकिन, सवाल ये है कि, क्या भारत अमेरिका और रूस के बीच 'फंस' गया है। जबकि, अमेरिका ने कहा है कि, रूस के साथ कौन कौन है, उसपर उसकी नजर है।

English summary

In the midst of the Ukraine crisis, India seems to be trapped in the diplomatic move. Friend Russia or partner America... Who should choose Modi government?