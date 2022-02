पुतिन के 'यूक्रेन प्लान' में बुरी तरह से फंसे जो बाइडेन, अफगानिस्तान हार के बाद धूल में मिली प्रतिष्ठा?

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन/मॉस्को, फरवरी 23: अफगानिस्तान संकट को जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संभाला, उससे उससे अमेरिका की जनता की नजरों में उनका कद पहले ही कम हो गया था, लेकिन अब रूस-यूक्रेन विवाद के बीच अमेरिका जिस तरह से फंसा है, उसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रतिष्ठ अमेरिका में धूल में मिलती दिखाई दे रही है। अमेरिका ने भले ही आनन-फानन में रूस के खिलाफ कई आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है, लेकिन यूक्रेन संकट पर अमेरिका उसी तरह से बेबस भी नजर आ रहा है।

English summary

How did President Biden falter in the face of Vladimir Putin in the Ukraine crisis and why is he being tarnished in America?