धमकी के साथ अमेरिका ने भारत को ‘पुचकारा’, अधिकारी ने कहा- रूस पर बदले स्थिति तो देंगे हथियार

वॉशिंगटन, मार्च 23: यूक्रेन युद्ध में भारत यूनाइटेड नेशंस में कम से कम पांच बार 'न्यूट्रल' रह चुका है और भारत की तरफ से अभी तक रूस की आलोचना नहीं की गई है, जिसको लेकर पश्चिमी देश लगातार भारत पर दवाब बना रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो यहां तक कह दिया, कि यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका 'अस्थिर' रही है। वहीं, भारत के खिलाफ विदेशी मीडिया भी काफी आक्रामक है और जमकर लेख लिखे जा रहे हैं। लेकिन, अब अमेरिका की तरफ से भारत को सबसे बड़ा ऑफर दिया है।

America has made a big offer to India along with the warning and has said that, if India changes its position, then we are ready to change Russian weapons.