नया पैंतरा, अमेरिका UN की बैठक में शामिल होने के लिए नहीं दे रहा वीजा! टेंशन में रूस

संयुक्त राष्ट्र, 3 सितंबर : संयुक्त राष्ट्र महासभा ( UN General Assembly ) में विश्व नेताओं की बैठक आने वाले कुछ दिनों में होने वाली है। हालांकि, खबरों के मुताबिक, ऐसा लग रहा है कि,19 सितंबर से शुरू होने वाली इस बैठक से रूस को दूर रखने का अमेरिका प्रयास कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के राजदूत का कहना है कि यह "चिंताजनक" है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं की वार्षिक बैठक से तीन सप्ताह से भी कम समय पहले 56 सदस्यीय रूसी अग्रिम टीम के एक भी सदस्य और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव (Russian foreign minister Sergey Lavrov) के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल को अमेरिकी प्रवेश वीजा नहीं मिला है। (Russia alarmed, America constantly refusing moscow to grant entry visa for united nations events)

English summary

Vassily Nebenzia said in a letter to UN secretary-general Antonio Guterres that "this is even more alarming since for the last several months the authorities of the United States have been constantly refusing to grant entry visas to a number of Russian delegates assigned to take part in the official United Nations events."