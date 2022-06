आसमान में अद्भत नजारा: धरती से दिख रहा 5 ग्रहों का संगम, फिर नहीं दिखेगा 2040 तक

International

oi-Artesh Kumar

वाशिंगटन, 24 जून : सौर मंडल (solar system) के पांच ग्रह) (Five planets इन दिनों एक साथ नजर आ रहे हैं। बता दें कि, इन ग्रहों को बिना किसी उपकरण की मदद के नग्न आंखों से देखा जा सकता है। सौर मंडल के पांच ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि साथ मिलकर जून की शुरुआत से यह अद्भुत नजारा बना रहे हैं। पूरे महीने सुबह के समय, जल्दी उठने वाले, ग्रहों को पूर्व में नीचे से दक्षिण में ऊपर तक आसमान में देख सकते हैं।

English summary

In a rare planetary conjunction, five major planets namely, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn, in our solar system will be visible brightly in a row from Friday.