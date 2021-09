LIVE: अमेरिका में पीएम मोदी बाइडेन की ऐतिहासिक मुलाकात, टेक्नोलॉजी और ट्रेड को लेकर अहम बातचीत

International

वॉशिंगटन, सितंबर 24: अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में क्वाड देशों की बैठक शुरू होने वाली है। उससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकात की जा रही है। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक चलेगी। वहीं, इस मुलाकात के बाद क्वाड की बैठक होगी। जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा बैठक करेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं। वहीं, व्हाइट हाउस के बाहर भारतीय मूल के लोगों की भारी भीड़ है, जो पीएम मोजी को एक नजर देखना चाहते हैं।

मोदी-बाइडेन मुलाकात

व्हाइट हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे भारत के साथ काफी मजबूत संबंध हैं और हम लगातार अपने संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं। हमारे मूल्य लोकतांत्रिक हैं। वहीं, भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत-अमेरिका रिश्तों की मजबूती के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन का विजन काफी महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा कि ये दशक भारत-अमेरिका रिश्तों के साथ साथ लोकतांत्रिक देशों के बीच के रिश्तों के लिए काफी अहम रहने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं को लेकर साथ चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दशक में टैलेंट का अपना एक अलग महत्व है और भारतीय टैलेंट अमेरिका के विकास में काफी अहम भूमिका निभाता आया है और आगे भी निभाता रहेगा।

टेक्नोलॉजी और ट्रेड पर बात

इस दशक में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और भारत और अमेरिका के बीच के संबंध में भी टेक्नोलॉजी काफी अहम भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का अपना अलग महत्व है। जो चीज भारत में बनता है, वो अमेरिका में काम आ सकता है। जो चीजें अमेरिका में बनती हैं, वो भारत के लिए जरूरी हो सकती है।

जलवायु परिवर्तन पर बात

पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात के दौरान जलवायु परिवर्तन का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि, महात्मा गांधी कहते थे कि इंसान इस प्लानेट के लिए एक ट्रस्टी के तौर पर है और हमें आने वाले जेनरेशन को भी इस प्लानेट को सही तरीके से संभाल कर आगे बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि कोविड-19, जलवायु परिवर्तन के लिए हम आगे भी बात करते रहेंगे।

पीएम मोदी का स्वागत

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में स्वागत हैं और मैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलने के लिए काफी उत्साहित हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि, '' आज सुबह मैं एक द्विपक्षीय बैठक के लिए व्हाइट हाउस में भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी कर रहा हूं। मैं अपने दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों को और मजबूत करने, एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक को बनाए रखने और COVID-19 से लेकर जलवायु परिवर्तन तक हर चीज से निपटने के लिए तत्पर हूं।''

