उजबेकिस्तान में 'दो जिगरी दोस्त' पीएम मोदी और पुतिन मिलेंगे, भारत-रूस सहयोग पर होगी चर्चा

International

oi-Artesh Kumar

नई दिल्ली/मास्को, 14 सितंबर : प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 15 और 16 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान में होंगे जहां वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने संवाददाताओं से कहा कि दोनों नेता एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र और जी20 में रूसी-भारतीय सहयोग पर चर्चा करेंगे।

English summary

Prime Minister Narendra Modi will be in Uzbekistan on September 15 and 16 to attend the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit where he will meet Russian President Vladimir Putin.