157 खास उपहार और ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ पीएम मोदी आ रहे हैं देश...जानिए क्या हुआ हासिल?

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, सितंबर 26: भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का तीन दिनों का ऐतिहासिक अमेरिका दौरा खत्म हो गया है और तीन दिवसीय यात्रा खत्म कर पीएम मोदी वापस भारत आ रहे हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका यात्रा खत्म करते समय अपने दौरे को भारत-अमेरिका संबंधों के लिए 'उत्पादक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जुड़ाव' कहा है। पीएम मोदी ने विश्वास जताया है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे।

English summary

PM Modi's US tour is over and he is coming to India with 157 special gifts. Know how was the US tour?