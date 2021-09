मोदी बाइडेन की मुलाकात में पाकिस्तान के 'पापों' का होगा हिसाब, तालिबान की मदद कर पछताएंगे इमरान

International

वॉशिंगटन, सितंबर 24: आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच काफी अहम मुलाकात होने वाली है। क्वाड की बैठक के अलावा भी पीएम मोदी और बाइडेन के बीच मुलाकात होगी, जिसमें पाकिस्तान एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे पर बात होगी कि किस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान की मदद की है, जिसकी वजह से कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों को देश पर कब्जा करने का मौका मिल गया और क्षेत्रीय शांति को असुरक्षा पैदा हो गया है।

During the meeting of PM Modi and Joe Biden today, India will share its concern with the US on the current situation in Afghanistan and India will tell how Pakistan has helped the Taliban.