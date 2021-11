पाकिस्तान ने की थी सऊदी अरब-UAE को बदनाम करने की कोशिश, खुलासे के बाद हड़कंप

International

oi-Abhijat Shekhar

तेल अवीव, नवंबर 17: पाकिस्तान को छोड़कर भारत का साथ देने वाले सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ पाकिस्तान ने 'झूठी जानकारी' फैलाकर इन दोनों देशों को बदनाम करने की कोशिश की है। ताजा खुलासा हुआ है कि, पिछले दिनों भारत में असम में अतिक्रमण हटाने को लेकर जो हिंसा हुई थी, उसको लेकर भी पाकिस्तान ने भारत के साथ साथ सऊदी अरब और यूएई के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाया था। रिपोर्ट में सबसे सनसनीखेज खुलासा ये हुआ है कि, निशाने पर सीधे तौर पर सऊदी प्रिंस सलमान थे और इस खुलासे के बाद सनसनी फैल गई है और माना जा रहा है कि, सऊदी अरब पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकता है।

English summary

There was an attempt by Pakistan to defame Saudi Arabia and the United Arab Emirates and Prince Salman was the target of Pakistan.