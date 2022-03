International

oi-Ankur Singh

कीव, 02 मार्च। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और ऐसे हालात में यहां फंसे लोगों को बाहर निकलना सबसे बड़ी चुनौती है। अलग-अलग देशों के नागरिक यूक्रेन में युद्ध के हालात के बीच यहां से निकलने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। भारत भी अपने नागरिकों को यहां से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चला रहा है। रूस के साथ भारत के बेहतर संबंधों के चलते भारतीय नागरिकों को यहां से बाहर निकलने में सहूलियत मिल रही है। इस संकट के बीच यूक्रेन में भारत का झंडा ना सिर्फ भारतीय बल्कि पाकिस्तान के नागरिकों की भी मदद कर रहा है।

यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए पाक छात्रों ने गाया राष्ट्रगान, उठाया तिरंगा

#WATCH | "We were easily given clearance due to the Indian flag; made the flag using a curtain & colour spray...Both Indian flag & Indians were of great help to the Pakistani, Turkish students," said Indians students after their arrival in Bucharest, Romania#UkraineCrisis pic.twitter.com/vag59CcPVf