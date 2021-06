जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं? भड़का पाकिस्तान पहुंचा यूनाइटेड नेशंस

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, जून 20: पाकिस्तान इस आशंका से बुरी तरह डर गया है कि जम्मू-कश्मीर में भारत कुछ बड़ा करने वाला है, लिहाजा भड़का पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का दरवाजा खटखटाने पहुंच गया है। यूनाइटेड नेशंस से अपील करते हुए पाकिस्तान ने गुहार लगाई है कि भारत एक बार फिर से जम्मू-कश्मीर में कुछ 'गैरकानूनी और एकपक्षीय बदलाव' करने जा रहा है, लिहाजा भारत को ऐसा करने से रोका जाए।

चीन और पाकिस्तान की सीमा पर सामूहिक मोर्चाबंदी ? भारत ने 20 हजार सैनिकों को सीमा पर भेजा

English summary

Pakistan is feeling that India is going to do something big again in Jammu and Kashmir, so the Foreign Minister of Pakistan has written a letter against India in the United Nations Security Council.