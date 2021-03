VIDEO: पाकिस्तान की कंगाली का सोशल मीडिया पर बन रहा मजाक, इमरान खान का वीडियो GhabranaNahinHai हो रहा है VIRAL

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद: मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। यूएई ने आज शाम तक पाकिस्तान को एक अरब डॉलर चुकाने को कहा है, जिसके बाद पाकिस्तान यूएई के सामने मोहलत देने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। मगर सोशल मीडिया पर इमरान खान का जमकर मजाक बनाया जा रहा है। इमरान खान के कई वीडियो सोशल मीडया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें इमरान खान का अलग अलग मुद्दों पर मजाक बनाया जा रहा है।

इमरान बोले- घबराना नहीं है!

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का प्रसिद्ध जुमला है, घबराना नहीं है। और जैसे ही संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान से एक अरब डॉलर तुरंत देने को कहा, इमरान खान का एक वीडियो वायरल होने लगा है। जिसमें इमरान खान कहते दिख रहे हैं, घबराना नहीं है। ट्वीटर यूजर G-219_Lost ने एक वीडियो पोस्ट किया है। जिसमें म्यूजिक लगा हुआ है और इमरान घबराना नहीं है, कहते दिख रहे हैं।

United Arab Emirates, #UAE has asked #Pakistan to return its one billion USD loan by 12th March 2021. #GhabranaNahinHai pic.twitter.com/hcwGNDSuKi

ट्वीटर पर इमरान खान का मजाक

सोशल मीडिया ट्वीटर पर इमरान खान का जमकर मजाक बनाया जा रहा है। लोग पाकिस्तान की इस बुरी स्थिति के लिए इमरान खान को जिम्मेदार बता रहे हैं।

Pakistan Govt in panic mode after #UAE has demanded its billion back from Pakistan.

Deadline to return back money is tomorrow (12 March).

Right now the only good for begging PM must be rushing to China..This time which public property is going to be mortgaged 🤔@arifaajakia pic.twitter.com/m3ioFBi5lY