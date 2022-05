पाकिस्तान: पेट्रेल के दाम 30 रुपये बढ़े, शहबाज शरीफ की चौतरफा आलोचना, क्या यह फैसला जरूरी था?

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, मई 27: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के आक्रामक रवैये के बीच इस बात की काफी कम उम्मीद थी, कि शहबाज शरीफ की सरकार पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये की अचानक बढ़ोतरी कर देगी। ये एक चौंकाने वाला और काफी ज्यादा कठोर फैसला है, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी और जाहिर, शहबाज शरीफ की चौतरफा आलोचना की जा रही है। हालांकि, सरकार की तरफ से कहा गया है कि, लोगों के लिए एक राहत पैकेज का ऐलान किया जाएगा, लेकिन, सवाल ये उठते हैं, कि क्या सरकार का ये फैसला सही है? और क्या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ऐसे कड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं थी?

पाकिस्तान में 30 रुपये बढ़ाए गये पेट्रोल के दाम, अर्थव्यवस्था बचाने शहबाज सरकार का कठोर फैसला!

The Shahbaz government has increased the price of petrol by Rs 30, what will be its effect on the Pakistani economy?