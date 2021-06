पाकिस्तान में हर साल बढ़ रहे हैं एक लाख गधे, इमरान सरकार ने बताया उपलब्धि, चीन होगा एक्सपोर्ट

International

इस्लामाबाद, जून 11: पाकिस्तान में गदहों की आबादी में लगातार इजाफा होता जा रहा है और हर साल पाकिस्तान में गदहों की आबादी एक लाख बढ़ रही है। पाकिस्तान सरकार की नई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले तीन साल में पाकिस्तान में तीन लाख गधे बढ़ गये हैं। पाकिस्तान सरकार की नई रिपोर्ट के मुताबिक अब पाकिस्तान में गदहों की संख्या बढ़कर 56 लाख हो गई है।

English summary

The population of donkeys in Pakistan is increasing by one lakh every year, which the Imran Khan government has described as an achievement.