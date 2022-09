भारत में PFI के बैन होने से 'टेंशन' में पाकिस्तान! पहले सपोर्ट फिर ट्वीट डिलीट किया

International

oi-Artesh Kumar

नई दिल्ली/ओटावा, 29 सितंबर : भारत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस पर कश्मीर का राग गाने वाले और आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। हालांकि, यह प्रतिक्रिया कनाडा स्थित पाकिस्तान कांसुलेट की तरफ से आई है। वैंकूवर के पाक दूतावस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) का पहले तो सपोर्ट किया। फिर बाद में उसे डिलीट भी कर दिया।

Pakistan's love & sympathies for PFI proved that banning them is right. #PFIExposed pic.twitter.com/oaIx74EwI2

English summary

A day before the PFI was banned, the organisation took to Twitter to gather support against the crackdown on PFI. According to a viral screenshot, Pakistan Consulate General Vancouver replied to the tweet.