अमेरिका में तेजी से पांव पसार रहा है पाकिस्तान समर्थित खालिस्तानी ग्रुप, सरकार नहीं ले रही एक्शन- रिपोर्ट

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, सितंबर 15: पाकिस्तान से मदद पाकर खालिस्तान समर्थिक ग्रुप अमेरिका में तेजी से अपने पांव पसार रहा है। रिपोर्ट है कि अमेरिका में कई खालिस्तान समर्थक संगठन खड़े हो चुके हैं और वो तेजी से अपना विस्तार करने में लगे हैं। इन संगठनों को पाकिस्तान से भरपूर मदद दी जाती है, जिससे वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन, सबसे हैरानी की बात ये है कि कई रिपोर्ट्स सामने आने के बाद भी अमेरिका की सरकार ऐसे संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। (सभी तस्वीर फाइल)

English summary

The pro-Pakistan Khalistani organization is spreading very fast in America and the US government is not taking action against such organizations.