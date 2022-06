प्राण जाए तो जाए... दिवालिएपन के दरवाजे पर खड़े पाकिस्तान ने रक्षा बजट को बेतहाशा बढ़ाया

International

oi-Artesh Kumar

इस्लामाबाद, 4 जून : पाकिस्तान में आर्थिक संकट चरम पर है, वहां की आवाम कमरतोड़ महंगाई से परेशान हो चुकी है, लेकिन शहबाज शरीफ सरकार भोजन की जगह हथियारों पर पैसा उड़ा रहा है। खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में 6 फीसदी की बढ़ोतरी की है। कैबिनेट की आर्थिक समन्वय कमेटी (ECC) ने 80 अरब रुपये की वृद्धि का निर्णय लिया है। इसमें 182 अरब रुपए के पूरक अनुदान को मंजूरी दी गई थी।

पाकिस्तान ने रक्षा बजट बढ़ाया

रक्षा मंत्रालय ने मुख्यालय में जिन्ना नेवल बेस, तर्बत नेवल बेस और मल्टीफंक्शन बिल्डिंग समेत अन्य चीजों के लिए 80 अरब रुपए के अतिरिक्त रक्षा बजट की मांग की थी। ईसीसी ने द्विपक्षीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दुरुपयोग को रोकने के लिए चीन से आने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के आयात पर 10 फीसदी रेगुलेटरी ड्यूटी लगाने का निर्णय लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ तेल की कंपनिया 10 फीसदी टैक्स से बचने के लिए अपने तेल को चीन होते हुए पाकिस्तान में लाती थीं।

सशस्त्र बलों के लिए अतिरिक्त पूरक बजट को मंजूरी

पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने ईसीसी की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सशस्त्र बलों के लिए अतिरिक्त 80 अरब रुपए के पूरक बजट को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्रालय का विचार था कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अतिरिक्त खर्च 80 अरब रुपए से कम होगा। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने पिछले साल 1373 अरब रुपए का डिफेंस बजट जारी किया था।

आर्थिक तंगी झेल रहा है पाकिस्तान

पाकिस्तान की स्थिति श्रीलंका से ज्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी वह रक्षा बजट पर जमकर पैसा उड़ा रहा है। पाकिस्तान का भविष्य कर्ज के अंधेरे में डूब चुका है। ड्रैगन देश पाकिस्तान को कर्ज के जबड़े में फंसाने को तैयार बैठा है। लेकिन पाकिस्तान को अब भी होश नहीं है।

सामान खरीदने लायक पैसा भी नहीं है

पाकिस्तान में मई को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान उसके विदेशी मुद्रा भंडार में तकरीबन 366 मिलियन डॉलर की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान के पास अन्य देशों से आयात होने वाली वस्तुओं की खरीद के लिए भी ज्यादा पैसा नहीं बचा है।

महंगाई की मार झेल रही जनता

एक तो पाकिस्तान की जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है, उस पर पेट्रोल, डीजल की कीमतों ने उन्हें कही का नहीं छोड़ा है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार की रक्षा बजट में बढ़ोतरी की नीति लोगों पर कितना असर डालती है, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा।

English summary

The government on Friday increased the defence budget for the outgoing fiscal year by nearly 6% to over Rs1.45 trillion in a bid to meet the needs of the armed forces, including their enhanced salary requirements.