इंग्लैंड में ओमिक्रॉन वायरस से जा सकती हैं 75 हजार लोगों की जान, वैज्ञानिकों के दावे से मचा हड़कंप

International

oi-Abhijat Shekhar

लंदन, दिसंबर 13: इंग्लैंड में वैज्ञानिक विशेषज्ञों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट से होने वाली अनुमानित मौतों को लेकर ब्रिटिश सरकार को जो डेटा सौंपा है, उसने ब्रिटेन की सरकार के होश उड़ा दिए हैं। वैज्ञानिकों ने ब्रिटिश सरकार को बताया है कि, सख्त प्रतिबंध नहीं लगाने की वजह से आने वाले पांच महीने में, यानि अप्रैल महीने तक इंग्लैंड में 25 हजार से 75 हजार लोगों की मौत हो सकती है। (सभी तस्वीर फाइल)

क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट पर दहशत फैलाया गया है? क्या होता है मरीजों का हाल, दक्षिण अफ्रीकी डॉक्टर से जानिए

English summary

In Britain, the Omicron variant is spreading to an alarming level and scientists have said in their report submitted to the government that, the Omicron variant can snatch the lives of 75 thousand people.