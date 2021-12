कोरोना वैक्सीन की 10 खुराक लेने के बाद क्या होगा इंसान का हाल? न्यूजीलैंड के एक शख्स की ये हुई हालत

International

oi-Abhijat Shekhar

ऑकलैंड, दिसंबर 12: क्या आपने सोचा है, कि अगर कोई शख्स वैक्सीन की 10 खुराक ले ले, वो भी 24 घंटे के अंदर, तो उसका क्या हाल होगा। आम तौर पर लोगों को कोरोना वैक्सीन की दो खुराक दी जा रही है और कई देशों में बूस्टर डोज दिया जा रहा है, लेकिन वो भी निश्चित समय अंतराल पर, लेकिन न्यूजीलैंड के एक शख्स ने महज 24 घंटे के अंदर कोरोना वैक्सीन की 10 खुराक ले ली है। (सभी तस्वीर फाइल)

English summary

What if a person is given 10 doses of the corona vaccine? Know, what happened after the New Zealand man took an overdose of the corona vaccine?