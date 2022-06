न्यूयॉर्क में अब 21 साल से कम उम्र के लोग नहीं खरीद पाएंगे सेमी आटोमैटिक गन

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 08 जून: अमेरिका में न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने गोलीबारी की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर एक नए कानून पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत प्रांत में अब 21 साल से कम उम्र के लोग सेमी आटोमैटिक गन नहीं खरीद पाएंगे। न्यूयॉर्क अमेरिका में गोलीबारी की घटनाओं को रोकने के लिए ऐसा बड़ा कदम उठाने वाला पहला प्रांत है। होचुल ने सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी 10 विधेयकों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से एक के तहत नए हथियारों पर 'माइक्रोस्टैम्पिंग' की आवश्यकता होगी।

गन खरीदना मुश्किल

बता दें कि, बफेलो सुपरमार्केट में हुए नस्लवादी नरसंहार में 10 अश्वेत लोग मारे गए थे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सीनेट ने आधुनिक गन जैसे हथियार रखने संबंधित कानून को पारित किया था। इस नए कानून के बनने से शहर में बंदूक से होने वाली हिंसाओं पर लगाम लगेगा।

अपराध में कमी आएगी

गवर्नर ने उम्मीद जताई कि इस कानून के लागू होने से बंदूक संबंधी अपराधों में कमी आएगी। एक अन्य संशोधित कानून के तहत अदालत को उन लोगों के पास से अस्थायी रूप से बंदूक अपने कब्जे में लेने का अधिकार मिल गया है, जो खुद या दूसरों के लिए खतरा हो सकते हैं। होचुल ने ब्रोंक्स में आयोजित एक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा, 'न्यूयॉर्क में हम कड़े कदम उठा रहे हैं। हम कानूनों को कड़ा कर रहे हैं, ताकि बंदूकों को खतरनाक लोगों से दूर रखा जा सके।'

गोलीबारी में लोगो की होती है मौत

संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल सनकी लोगों के गन से निकलने वाली बुलेट से काफी संख्या में लोग मारे जाते है। अभी हाल ही में टेक्सास (Texas) के उवाल्डे में स्थित रॉब एलीमेंट्री स्कूल में हुई गोलीबारी की घटना में 19 बच्चे, 2 शिक्षक समेत 21 लोगों की मौत हो गई थी। शूटर की पहचान 18 साल के सल्वाडोर रामोस के तौर पर हुई थी। यह सनकी युवक भी 18 साल का था। इस उम्र में शायद सही और गलत की कम पहचान होती है। इसी कारण उसने गलत फैसला लेते हुए एक स्कूल में घुसकर 21 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था।

पूरे अमेरिका में सख्त कानून की आवश्यकता

अमेरिका में जब भी कही बंदूक जैसे खतरनाक हथियारों से लोगों की मौत होती है तो सरकार इससे जुड़े कानूनों में बदलाव पर बातचीत करने लगती है। हालांकि, इन सब बातों से हत्याओं का सिलसिला नहीं थमा। इसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं हुईं जहां एक साथ कई लोग बंदुक की गोली का शिकार बन गए।

न्यूयॉर्क में हथियार रखने को लेकर कड़े कानून

न्यूयॉर्क में हथियार रखने को लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं। ये कानून 2013 में कनेक्टिकट के सैंडी हुक एलीमैंट्री स्कूल में बड़े पैमाने पर हुए शूटिंग के मद्देनजर पारित किए गए थे। बता दें कि, सैंडी हुक एलीमैंट्री स्कूल में हुई गोलीबारी में 26 बच्चे और कर्मचारी मारे गए थे। इसके बाद से शहर में बंदूक रखने से जुड़े कानून में परिवर्तन किया गया। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमले के हथियारों पर प्रतिबंध सहित नए बंदूक नियंत्रण कानून का आह्वान किया है।

न्यूयॉर्क का बफेलो सुपरमार्केट गोलीकांड

न्यूयॉर्क के बफेलो सुपरमार्केट गोलीकांड से गवर्नर कैथी होचुल काफी आहत थीं, क्योंकि यह इलाका इनका होम टाउन है। गवर्नर और राज्य सरकार को नियंत्रित करने वाले अन्य डेमोक्रेटिक नेताओं ने अन्य राज्यों से कार्रवाई करने का आह्वान किया। डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले कैलिफोर्निया और न्यू जर्सी सहित कई इलाके बंदूक रखने से जुड़े कानूनों के संशोधन पर विचार कर रही है।

कानून को मजबूत किया जाएगा

गवर्नर कैथी होचुल ने कहा, न्यूयॉर्क में रेड फ्लैग कानून का विस्तार किया जाएगा ताकि संभावित खतरनाक लोगों के हथियारों को जब्त किया जा सके। बता दें कि, न्यूयॉर्क में सेमी-ऑटोमैटिक राइफल का लाइसेंस लेना काफी मुश्किल है। ऐसे हथियार अब कानून की उस सूची में शामिल किए जाएंगे, जहां लोगों को ऐसे गन प्राप्त करने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। बता दें कि, गन परमिट के लिए 21 साल से अधिक आयु निर्धारित की गई है। इस कानून के तहत 21 साल से कम उम्र वालों को बंदूक रखने की परमिट नहीं दी जाएगी।

गैर-लाभकारी संगठन गन वायलेंस आर्काइव के अनुसार, इस साल अब तक, अमेरिका में कम से कम 233 सामूहिक गोलीबारी देखी गई है, जिसमें बंदूक हिंसा के कारण 18,000 से अधिक मौतें हुई हैं।

ये भी पढ़ें : सस्ते कपड़े पहनने पर दोस्त उड़ाते थे मजाक, जानिए टेक्सास में 18 साल के शूटर ने क्यों छीन लीं 21 जिंदगियां

English summary

The state raised the age Monday from 18 to 21 for people to be able to buy semi-automatic weapons and bolstered the reporting requirements of social media companies when they are alerted to credible threats of violence.