एयरपोर्ट पर लगेज चेकिंग के दौरान 'स्क्रीनिंग मशीन' में दिखा जानवर! सूटकेस खोला तो उड़ गए होश

International

oi-Artesh Kumar

एयरपोर्ट (Airport) पर कई बार चेकिंग के दौरान यात्रियों के बैग से अजीबोगरीब सामान का निकलना कोई नई बात नहीं है। ऐसा अक्सर होता है लेकिन चेकिंग के दौरान बैग से चम्मच, कटोरा, गिलास की जगह बिल्ली या किसी अन्य जानवर का बाहर आना वाकई में परेशान करने वाला विषय है। ऐसा ही एक वाकया अमेरिका में देखने को मिला। यहां न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर तलाशी के दौरान एक व्यक्ति के सूटकेस से जिंदा बिल्ली (Cat) बरामद किया गया।

English summary

People take strange things on planes -- that's nothing new. And the suitcase checked for a journey from New York JFK to Orlando, Florida, on November 16 certainly contained some oddities. As it rolled through the X-ray machine, TSA officials could see what appeared to be bottles, wine glasses, a pair of flip flops -- and a life-size outline of a cat.