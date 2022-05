International

oi-Love Gaur

वाशिंगटन, 10 मई: हर किसी को ब्रह्मांड के बारे में जानने की दिलचस्पी है। सितारें, ग्रह, आकाशगंगा, चांद और सूरज जैसी चीजों से जुड़ी जानकारी लोगों को हैरान करती हैं। वैज्ञानिक दिन-रात इसी से जुड़ी रिसर्च में लगे रहते हैं। इस बीच अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ( NASA) ने ब्रह्मांडीय इतिहास के हर फेज की स्टडी करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप (James Webb Space Telescope) को तैयार किया है। जिसके बाद अब टेलिस्‍कोप ने अपनी दमदार काबिलियत दिखाते हुए आकाशगंगा की बेहद खूबसूरत और रोमांचक फोटो भेजी है।

Computer, enhance! Compare the same target — seen by Spitzer & in Webb’s calibration images. Spitzer, NASA's first infrared Great Observatory, led the way for Webb’s larger primary mirror & improved detectors to see the infrared sky with even more clarity: https://t.co/dIqEpp8hVi pic.twitter.com/g941Ug2rJ8