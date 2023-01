फिर से खुल रहे हैं चीन के बाजार, मॉर्गन स्टेनली ने जताई एशिया में महंगाई के लौटने की आशंका

मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट फर्म मॉर्गन स्टेनली ने अपने अनुमान में साल 2023 के लिए कई पॉजिटिव उम्मीदें भी जताई हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात ये है, कि केन्द्रीय बैंक अब आसानी से महंगाई दर को काबू में कर सकते हैं।

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Morgan Stanley On China Reopens: मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट फर्म मॉर्गन स्टेनली ने आशंका जताई है, कि तीन सालों के बाद चीनी बाजारों के फिर से खुलने की वजह से पूरे एशिया में महंगाई में इजाफा हो सकता है। मॉर्गन स्टेनली ने कहा है, कि कोविड संकट के दौरान लगातार चीन ज़ीरो कोविड पॉलिसी के सहारे चल रहा था, लेकिन अब चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से खोल दिया है, जिसकी वजह से एशिया में मुद्रास्फीति में इजाफा हो सकता है।

केविन मैक्कार्थी बने अमेरिकी कांग्रेस के नये स्पीकर, एक वोट पाकर डोनाल्ड ट्रंप बने सदन में मजाक

English summary

Morgan Stanley has predicted that the reopening of the Chinese economy could lead to an increase in inflation in Asia.