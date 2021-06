अब बच्चों को बचाने का वक्त: मलेशिया में वायरस से बच्चों की मौत शुरू, सरकार ने जारी की चेतावनी

International

oi-Abhijat Shekhar

कुआलालंपुर, जून 04: भारत में पिछले एक हफ्ते में कोरोना वायरस का ग्राफ कम जरूर हुआ है लेकिन मलेशिया से बेहद डराने वाली खबर सामने आ रही है। मलेशिया में कोविड-19 वायरस से बच्चों की मौत शुरू हो गई। मलेशिया सरकार के मुताबिक अब तक 3 बच्चों की मौत रिकॉर्ड की गई है और सरकार ने कहा है कि तीनों बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ थे लेकिन कोरोना वायरस की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है। जिसके बाद सरकार ने कोरोना वायरस से होने वाली मौतों को लेकर गहरी चिंता जताई है और कहा है कि बच्चे अब इस जानलेवा वायरस की शिकार बन रहे हैं।

In Malaysia, small children are getting infected with the corona virus, in view of which the government has issued a warning.