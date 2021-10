कल से होगा मालाबार युद्धाभ्यास, अमेरिका भेज रहा है परमाणु एरक्राफ्ट, चीन के कलेजे पर लोटेगा सांप

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अक्टूबर 11: कल से इंडियन नेवी बेहद प्रसिद्ध मालाबार युद्धाभ्यास में हिस्ला ले रही है। मालाबार युद्दाभ्यास में भारतीय नौसेना, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (JMSDF), रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी (RAN) और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी (USN) के साथ मालाबार अभ्यास के दूसरे चरण में भाग लेगी। बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास 12-15 अक्टूबर 2021 तक बंगाल की खाड़ी में होगा।

परमाणु पनडुब्बियों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां बेच रहा था न्यूक्लियर इंजीनियर, पत्नी के साथ पकड़ा गया

English summary

The Indian Navy is participating in the Malabar exercise from tomorrow. This time the US Navy will conduct maneuvers with a nuclear aircraft carrier.